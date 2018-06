AUSTIN, Texas (USA), 19. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Werks B.V., eine Unternehmensgruppe für Batterie- und tragbare Stromversorgungslösungen, hat eine strategische Vertriebsvereinbarung mit dem in Taipei, Taiwan, ansässigen Distributor Endrich Co., Ltd abgeschlossen, um ihre asiatischen Kunden noch besser unterstützen zu können.

"Die Nachfrage nach Lithiumbatterien seitens der asiatischen Kunden ist seit langem stark. Aber trotzdem bedeutet das noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Wir erwarten in den kommenden Jahren einen enormen Nachfrageanstieg", sagte T. Joseph Fisher III, CEO und Mitbegründer von Lithium Werks.

"Mit seinen einzigartigen Kenntnissen der asiatischen Märkte ist Endrich ein zuverlässiger Lieferant für eine Reihe von erstklassigen ODMs (Original Design Manufacturers - Auftragsfertiger) und OEMs (Original Equipment Manufacturers - Erstausrüster).

"Gemeinsam werden wir in Märkten wie Taiwan, Japan, Südkorea und nicht zuletzt in China, wo wir uns auf den Bau einer Giga-Fabrik für Lithiumbatterien vorbereiten, immer engere Kundenbeziehungen aufbauen", sagte er.

"Ich kenne Endrich schon lange. Daher weiß ich bereits, dass diese Partnerschaft nicht nur für sie und für uns, sondern auch für unsere Kunden in der Produktion und Entwicklung von Vorteil sein wird und daher auch den Verbrauchern zugute kommt", sagte Fisher.

"Unsere erstklassigen ODM- und OEM-Kunden sind beeindruckt von der Fähigkeit von Lithium Werks, langlebige, sichere und zuverlässige Batterielösungen zu liefern, die nicht nur leichter und kleiner als die anderer Unternehmen sind, sondern oft auch kostengünstiger, sagte Olivia Chang, CEO von Endrich.

"Lithium Werks ist bereits ein weltweit führender Anbieter von Lithiumeisenphosphat-Zellen, Modulen und skalierbaren Stromversorgungssystemen, um nur eine Stärke zu nennen", sagte sie.

"Diese Partnerschaft wird zu noch engeren Beziehungen mit erstklassigen ODMs und OEMs führen und während wir zusammen wachsen, bin ich überzeugt, dass die F&E-Teams (Forschung und Entwicklung) von Lithium Werks weiterhin revolutionäre Lösungen finden werden", sagte sie.

Lithium Werks hat sich auf die Lithiumeisenphosphat-Technologie spezialisiert, eine Lithium-Ionen-Chemie, die hohe thermale und chemische Stabilität bietet und als die sicherste Lithium-Ionen-Technologie angesehen wird, die heute verfügbar ist. Die strategische Kooperation baut auf einer bestehenden Geschäftsbeziehung auf, die nun noch stärker geworden ist.

Über Lithium Werks B.V.

Lithium Werks ist ein schnell wachsendes, weltweit tätiges Unternehmen für Lithium-Ionen-Batterien mit Produktionsstätten in China und Niederlassungen in den USA, den Niederlanden, Nordirland, Großbritannien und Norwegen. Lithium Werks bietet Zellen, Module und Batteriemanagementsysteme für Märkte wie den Materialtransport, stationäre Energiespeicher, die Medizinbranche und die Handelsschifffahrt an.

Über Endrich

Endrich wurde 2009 als Distributor von Batterien und intelligenten Ladegeräten gegründet und erweiterte sein Know-how im Laufe der Zeit auch auf die Integration einzelner Komponenten in Systeme, die vollständig nachhaltige Stromversorgungslösungen liefern, die auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind.

www.endrich.com.tw (http://www.endrich.com.tw/)

Medienkontakte:

Endrich:

Endrich Presse-/Medienarbeit (http://www.endrich.com.tw/html/front/bin/ptlist.phtml?Category=166767)

Telefon +886 (0) 2 2697 2069

Lithium Werks:

Lithium Werks Presse-/Medienarbeit (https://lithiumwerks.com/media-relations/)

Telefon +44 (0) 28 9084 5411

