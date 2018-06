Per Twitter - wie auch sonst - hat sich Tesla-Chef Elon Musk zum möglichen Bau einer europäischen Gigafactory geäußert. Die Überraschung: Musk bezeichnet Deutschland als "erste Wahl" für ein solches Werk. Und der CEO des kalifornischen Elektroauto-Pioniers wird noch konkreter: Er könne sich eine solche Tesla-Gigafactory an der deutsch-französischen Grenze vorstellen, in der Nähe zu den Benelux-Ländern Belgien, Niederlande und Luxemburg. Eine derartige Standort-Entscheidung könnte insofern passen, als dass das europäische Montagewerk im niederländischen Tilburg angesiedelt ist. Und auch der 2016 von Tesla übernommene Maschinenbauer Grohmann mit Sitz im rheinland-pfälzischen Prüm wäre nicht weit. In einer potentiellen Fabrik in Deutschland könnte Tesla sowohl Batterie-Module, als auch Antriebe und ganze Fahrzeuge montieren, was für das Wachstum in Europa langfristig von Vorteil wäre. Hier der Wortlaut der Twitter-Nachricht von Elon Musk im Detail: Germany is a leading choice for Europe. Perhaps on the German-French border makes sense, near the Benelux countries - Elon Musk (@elonmusk) 19. Juni 2018 Unklar ist noch, wie der Tweet von Elon Musk zu bewerten ist. Seine Zeilen stammen aus einer Antwort auf die Frage eines Schweizer Tesla-Aktionärs. Denkbar also, dass sich Musk tatsächlich verplappert hat. Oder die Europa-Fabrik noch so ferne Zukunftsmusik ist, dass ihm Diskussionen darüber zur Stunde egal sein können. Zahlreiche Kommentatoren aus Deutschland nutzten jedenfalls schon mal die Gunst der Stunde und brachten sich - mehr oder weniger ernst gemeint - als potentielle Mitarbeiter ins Spiel. Klar ist jedenfalls, dass die Ansiedelung einer Tesla-Fabrik in Deutschland einer Kampfansage an die hiesige Automobilindustrie gleichkäme. marketwatch.com, metro.co.uk, teslarati.com

Den vollständigen Artikel lesen ...