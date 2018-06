Die Zeichnungsfrist läuft noch bis Donnerstag Mittag. Die Nachfrage nach Ferienimmobilien als Kapitalanlage und Renditeobjekt boomt, davon profitiert eine Branche enorm: Immobilienmakler. Mit der Homes & Holiday AG geht jetzt sogar der erste Ferienimmobilien-Makler an die Börse. Die Unternehmensgruppe ist auf Ferienimmobilien spezialisiert und bietet Maklergeschäft und Ferienvermietung aus einer Hand. Das Geschäft ist digitalisiert, skalierbar und wachstumsstark: Im Jahr 2017 stieg der Objektumsatz um mehr als 46% auf rund 139 Mio. Euro. Mit dem Börsengang will die Gesellschaft das Geschäftsmodell in Spanien und Deutschland ausrollen und das Wachstum beschleunigen. Noch bis zum 21.6. Mittag können die Aktien zum Festpreis von 2,50 Euro an der Börse München gekauft werden. Analysten sind von den Zukunftsperspektiven überzeugt und empfehlen die Aktie mit einem Kursziel von 4,83 Euro zum Kauf.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info