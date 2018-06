Tokio (ots/PRNewswire) - PrismPlus Co., Ltd., das im Tokioter Bezirk Nakano-ku ansässig ist, gab bekannt, dass das Puzzle-Spiel "Rooms: The Unsolvable Puzzle" für die PlayStation® 4 und PlayStation® VR offiziell am Dienstag, den 19. Juni 2018 in Europa veröffentlicht wird.



Produkt-Zusammenfassung (europäische Version) Titel: "Rooms: The Unsolvable Puzzle" Plattformen: PlayStation® 4 und PlayStation® VR (nur Download) Genre: Puzzle-Spiel Preis: 11,99 EUR Datum der Veröffentlichung: Dienstag, 19. Juni 2018



Klicken Sie hier, um das Spiel zu kaufen: https://store.playstation.c om/?resolve=EP4678-CUSA11823_00-ROOMS20180506V00 (https://store.playstation.com/?resolve=EP4678-CUSA11823_00-ROOMS20180506V00)



Soundtrack Titel: "Rooms: The Unsolvable Puzzle Original Soundtrack" Plattformen: PlayStation® 4 und PlayStation® VR (nur Download) Genre: Computerspiel-Musik Preis: 0,99 Euro Datum der Veröffentlichung: Dienstag, 19. Juni 2018



Klicken Sie hier, um den Soundtrack zu kaufen: https://store.playstat ion.com/?resolve=EP4678-CUSA12118_00-ROOMS20180506OST (https://store.playstation.com/?resolve=EP4678-CUSA12118_00-ROOMS20180506OST)



Was ist "Rooms: The Unsolvable Puzzle"? "Rooms: The Unsolvable Puzzle" ist eine Fortsetzung von "Rooms: The Main Building", einem Finalisten im "Student"-Segment des Independent Games Festival.



Auszeichnungen für die "Rooms"-Reihe



- 2006: Korean Indie Games Festival, Grand Prize (Großer Preis) - 2007: Independent Games Festival, Student Finalist (Finalist im "Student"-Segment) - 2014: INDIE STREAM AWARD, Best of Art (Bestes Werk) - 2015: Korea Games Award, Independent Game Award (Auszeichnung: Unabhängiges Spiel) - 2015: Korea Games Award, PC/Console Game Award (Auszeichnung: PC/Konsolen-Spiel)



Handlung und Spielmechanik



"Rooms: The Unsolvable Puzzle" ist eine mysteriöse Geschichte, bei der ein junges Mädchen namens "Anne" in einer alten Villa gefangen ist. Anne löst dann eine Vielzahl von Puzzles, die aus Zimmern bestehen.



Führen Sie Anne und helfen Sie ihr, wie bei einem Schiebepuzzle, Zimmer hin- und herzuschieben, während Sie das Rätsel lösen. Genießen Sie eine skurrile Welt; erleben Sie eine besondere Spielmechanik.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: Offizielle Präsenz auf Twitter: https://twitter.com/prismplus_JP Offizielle Präsenz auf Facebook: https://www.facebook.com/prismplusgames/ Offizielle Präsenz auf YouTube: https://goo.gl/xCHvFf



©2018 HandMade Game. Veröffentlicht von PrismPlus Co., Ltd.



Pressekontakt: Naofumi Shioya Chizuru Makita Bereich Planung und Verkauf PrismPlus Co., Ltd. Tel.: +81-3-6276-3191 E-Mail: support@prismplus.jp *Anfragen werden nur per E-Mail in japanischer und englischer Sprache angenommen.