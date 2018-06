FRANKFURT (Dow Jones)--Nach 111 Jahren endet die Mitgliedschaft von General Electric (GE) im Dow-Jones-Index. Die Aktie des traditionsreichen Mischkonzerns hatte in den vergangenen Jahren erheblich an Wert verloren. Zuletzt schrieb das Unternehmen wegen der Altlasten aus dem Versicherungsgeschäft einen Verlust in Milliardenhöhe.

Für GE steigt nun die Aktie der Apothekenkette Walgreens Boots Alliance in den Dow auf. Die Änderungen werden mit Handelsbeginn am 26. Juni wirksam, wie S&P Dow Jones Indices mitteilte.

Die Aufnahme von Walgreens trage dem Wandel der US-Wirtschaft Rechnung, sagte David Blitzer, geschäftsführender Direktor und Vorsitzender des Indexausschusses von S&P Dow Jones Indices. Die Branchen Konsumgüter, Finanzwesen, Pharma und Technik spielten heute eine größere Rolle, während Industrieunternehmen an Bedeutung verloren hätten.

Folgende Indexänderungen werden zum genannten Handelsbeginn wirksam:

=== + Dow Jones Industrial Average NEUAUFNAHME - Walgreens Boots Alliance (26. Juni) HERAUSNAHME - General Electric (26. Juni) + S&P-100 NEUAUFNAHME (20. Juni) - Nvidia HERAUSNAHME - Time Warner (20. Juni) + S&P-500 NEUAUFNAHME - FleetCor Technologies (20. Juni) HERAUSNAHME - Time Warner (20. Juni) ===

June 20, 2018

