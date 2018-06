Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat die Finanzierung der Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto nach einer weiteren Milliarden-Anleihe abgeschlossen. Der Konzern begibt über seine Tochtergesellschaft Bayer Capital Corporation B.V., Mijdrecht, Niederlande, Anleihen über fünf Milliarden Euro, die von der Bayer AG garantiert sind, hieß es in einer Mitteilung. Die Emission richte sich ausschließlich an institutionelle Investoren. Sie war mehr als vierfach überzeichnet, so der Konzern. Bayer beabsichtigt, die Anleihen an der Luxemburger Börse notieren zu lassen.

