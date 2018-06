Die Patrizia Immobilien AG (ISIN: DE000PAT1AG3) will den Aktionären die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,25 Euro pro Aktie vorschlagen. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der heutigen Hauptversammlung in Augsburg ab. Die Aktionäre der Gesellschaft haben die Wahl zwischen einer Bar- oder entsprechenden Aktiendividende. Auf dem aktuellen Kursniveau von 17,18 Euro beträgt die derzeitige Dividendenrendite 1,46 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...