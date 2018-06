Der britische Leitindex befindet sich seit der Ausbildung seines Hochs im Mai dieses Jahres bei knapp 7.900 Punkten in einer Konsolidierung. Noch will sich offenkundig kein neues Aufwärtsmomentum einstellen, denn zuletzt scheiterte der FTSE 100 am wichtigen 7.800er Widerstand. Trotz einiger charttechnischer Rückschläge erfüllt die Konsolidierungsbewegung noch die Vorgaben eines bullischen Szenarios… In ...

