Der Handelskrieg zwischen China und den USA hat in den vergangenen zwei Tagen seine Spuren an den Märkten hinterlassen. Heute deutet sich eine leichte Gegenbewegung an. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Bei den Einzelwerten geht es heute um General Electric, Walgreens, Tesla, Amazon, Ebay, Dialog Semiconductor. Dialog hat jetzt Übernahmegespräche mit Synaptics bestätigt. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.