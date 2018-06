Der Dax hat sich am Mittwoch von seinen zuletzt hohen Kursverlusten etwas erholt. Für den deutschen Leitindex ging es in der ersten Handelsstunde um 0,39 Prozent auf 12 727,53 Punkte hoch. Noch am vergangenen Freitag war das Barometer in der Spitze bis auf 13 170 Punkte gestiegen, in dieser Woche aber im Zuge des eskalierenden Handelsstreits...

Den vollständigen Artikel lesen ...