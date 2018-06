FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 21.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.06.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

JASN XFRA TH0418G10Z11 JASMINE INTL FGN BA-,50 0.008 EUR

CY5 XFRA US12673A1088 CYS INVESTMENTS INC. 0.190 EUR

N14 XFRA CA64046G1063 NEO PERFORM.MAT. 0.062 EUR

PRK XFRA US74267C1062 PROASSURANCE CORP. DL-,01 0.268 EUR

4I1 XFRA US7181721090 PHILIP MORRIS INTL INC. 0.987 EUR

MT7 XFRA US5537771033 MTS SYST. DL -,25 0.260 EUR

LMX XFRA US55027E1029 LUMINEX CORP. DEL DL-,01 0.052 EUR

HLX XFRA US4223471040 HEARTLAND EXPRESS DL-,01 0.017 EUR

FWV XFRA US34354P1057 FLOWSERVE CORP. DL 1,25 0.164 EUR

3FE XFRA US3174851002 FINANCIAL ENGINES DL-0001 0.069 EUR

WX2 XFRA US3137472060 FED. RLTY INV. TRUST SBI 0.866 EUR

CYJ XFRA US2124851062 CONVERGYS CORP. 0.095 EUR

HRB XFRA US0936711052 BLOCK -HR- INC. 0.216 EUR

BY6A XFRA US05606L1008 BYD CO. LTD ADR/2 YC 1 0.039 EUR

AWN XFRA US00751Y1064 ADVANCE AUTO PA. DL-,0001 0.052 EUR

QHI XFRA KYG810431042 SHIMAO PPTY HLDGS HD-,10 0.066 EUR

PUWA XFRA ID1000115306 CIPUTRA DEV. RP 250 0.001 EUR

UUEC XFRA GB00B39J2M42 UNITED UTILITIES GRP 0.302 EUR

J2B XFRA GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC DL -,10 0.271 EUR

TLY XFRA GB0008754136 TATE + LYLE LS-,25 0.231 EUR

KIT XFRA GB0007448250 KCOM GROUP PLC NAM.LS-,10 0.046 EUR

MZ4 XFRA GB0004657408 MITIE GRP PLC LS-,025 0.030 EUR

B9Y XFRA GB0002869419 BIG YELLOW GROUP LS 0,10 0.177 EUR

RNL XFRA FR0000131906 RENAULT INH. EO 3,81 3.550 EUR

XGR2 XFRA GB00BD6K4575 COMPASS GROUP LS-,1105 0.140 EUR

BNR XFRA DE000A1DAHH0 BRENNTAG AG NA O.N. 1.100 EUR

UK2 XFRA CNE100000171 SHANDONG WEIGAO H YC-,10 0.006 EUR

AAG XFRA DE000A2DAM03 AUMANN AG INH O.N. 0.200 EUR

ENB XFRA CA2935701078 ENSIGN ENERGY SERVICES 0.078 EUR

C6U XFRA CA1348011091 CANACCORD GENUITY GRP INC 0.078 EUR

ATH1 XFRA BMG0534R1088 ASIA SAT.TELE.HLDGS HD-10 0.022 EUR

K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.091 EUR

LSU2 XFRA GB00BYW0PQ60 LAND SECURITIES GROUP PLC 0.167 EUR

HB9 XFRA US4314751029 HILL-ROM HOLDINGS INC. 0.173 EUR

G7W XFRA GB0003718474 GAMES WORKSHOP GRP LS-,05 0.342 EUR