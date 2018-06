Linz (www.aktiencheck.de) - Die tschechische Regierung verabschiedete gestern den Rahmenvorschlag für das Staatsbudget 2019, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Das Defizit solle sich auf maximal 50 Mrd. CZK (Tschechische Krone) belaufen. Der Vorschlag werde heftig von der Opposition kritisiert, für die in einer Hochkonjunktur wie jetzt überhaupt kein Defizit des Staatshaushaltes begründet sei. ...

