Sixt Leasing SE: Hauptversammlung beschließt stabile Dividende und Wiederwahl des Aufsichtsrats DGAP-News: Sixt Leasing SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende Sixt Leasing SE: Hauptversammlung beschließt stabile Dividende und Wiederwahl des Aufsichtsrats 20.06.2018 / 10:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sixt Leasing SE: Hauptversammlung beschließt stabile Dividende und Wiederwahl des Aufsichtsrats * Hauptversammlung nimmt alle Vorschläge des Vorstands und Aufsichtsrats auf der Tagesordnung mit großer Mehrheit an * Aktionäre beschließen Dividende in Höhe von 0,48 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2017 und wählen die amtierenden Aufsichtsratsmitglieder wieder * Vorstand sieht positive Impulse durch das "DRIVE>2021"-Strategieprogramm und bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2018 Pullach, 20. Juni 2018 - Die Sixt Leasing SE, Marktführer im Online-Vertrieb von Neuwagen sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten, hat gestern in München erfolgreich ihre Hauptversammlung abgehalten, an der mehr als 150 Aktionäre teilnahmen. Insgesamt war rund 72 Prozent des Grundkapitals vertreten. Die Aktionäre nahmen alle Vorschläge von Aufsichtsrat und Vorstand mit großer Mehrheit an. Zu den Tagesordnungspunkten gehörten unter anderem die Verwendung des Bilanzgewinns und die Neuwahlen zum Aufsichtsrat. Weiterhin attraktive Dividende beschlossen Die Aktionäre stimmten dem Vorschlag zu, eine im Vergleich zum Vorjahr stabile Dividende in Höhe von 48 Eurocent je Aktie für das Geschäftsjahr 2017 auszuschütten. Dies entspricht einem Gesamtbetrag von 9,9 Mio. Euro. Die Ausschüttungsquote beträgt somit rund 47% des Konzernüberschusses und liegt etwa in der Mitte der kommunizierten Zielspanne von 30 bis 60% des Konzernüberschusses. Bezogen auf den Jahresschlusskurs 2017 errechnet sich eine Dividendenrendite von 2,5%. Damit setzt die Sixt Leasing SE ihre attraktive Dividendenpolitik weiter fort. Amtierende Aufsichtsratsmitglieder wiedergewählt Zudem wählten die Aktionäre die amtierenden Aufsichtsratsmitglieder Herr Erich Sixt, Herr Prof. Dr. Marcus Englert und Herr Dr. Bernd Metzner erneut in den Aufsichtsrat. Zuvor beschlossen sie die Aufhebung des Entsendungsrechts der Sixt SE, wonach eines der drei Mitglieder des Aufsichtsrats von der Sixt SE entsandt wurde, solange diese Aktionärin der Sixt Leasing SE ist. Infolge der entsprechenden Satzungsänderung, die von den Aktionären mehrheitlich auf der Hauptversammlung beschlossen wurde, sind künftig sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats durch die Hauptversammlung zu wählen. Positive Impulse durch das "DRIVE>2021"-Strategieprogramm Unter dem Titel "Die Zukunft der Mobilität ist digital" stellte der seit dem 1. Januar 2018 amtierende Vorstandsvorsitzende Thomas Spiegelhalter den Aktionären das neue Strategieprogramm "DRIVE>2021" vor. Der Name ist ein Akronym und steht für Digitalisierung, Risikosteuerung, Internationalisierung sowie Vertrags- und Ergebniswachstum bis zum Jahr 2021. Das Ziel des Programms ist es, das Tempo der Digitalisierung zu erhöhen, das Rendite- Risiko-Profil zu verbessern, die Internationalisierung weiter voranzutreiben sowie den Vertragsbestand und das Ergebnis deutlich zu steigern. Thomas Spiegelhalter, Vorstandsvorsitzender der Sixt Leasing SE: "Für die hohe Zustimmung zu unseren Vorschlägen möchten wir uns bei unseren Aktionärinnen und Aktionären ganz herzlich bedanken. Dieser Vertrauensbeweis ermutigt uns, die geplanten Maßnahmen im Rahmen unseres erfolgreich gestarteten ,DRIVE>2021'-Strategieprogramms insbesondere in unserem zukunftsträchtigen Geschäftsfeld Online Retail weiter zügig umzusetzen und somit im Geschäftsjahr 2018 das Fundament zu legen, um künftig stark und profitabel zu wachsen. Die Zukunft der Mobilität ist digital. Davon werden wir gemeinsam profitieren." Alle Informationen zur Hauptversammlung 2018 sowie die Abstimmungsergebnisse sind auf der Website http://ir.sixt-leasing.de/hv verfügbar. Über Sixt Leasing: Die Sixt Leasing SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) mit Sitz in Pullach bei München ist Marktführer im Online-Vertrieb von Neuwagen sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden. Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement. Die Sixt Leasing SE ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2017 auf 744 Mio. Euro. www.sixt-leasing.de Kontakt: Sixt Leasing SE Investor Relations Stefan Kraus +49 89 74444 4518 ir-leasing@sixt.com 20.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Sixt Leasing SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach Deutschland Telefon: +49 (0)89 744 44 - 4518 Fax: +49 (0)89 744 44 - 8 4518 E-Mail: ir-leasing@sixt.com Internet: http://www.sixt-leasing.de ISIN: DE000A0DPRE6, DE000A2DADR6 WKN: A0DPRE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Luxemburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 697033 20.06.2018

ISIN DE000A0DPRE6 DE000A2DADR6

AXC0092 2018-06-20/10:34