DGAP-Media / 2018-06-20 / 10:04 *Die Leipziger publity AG (Scale, ISIN DE0006972508)* *hat für den von ihr verwalteten, geschlossenen Publikums-AIF "publity Performance Fonds Nr. 6" ein ca. 4.500 Quadratmeter großes und vollständig vermietetes Bürogebäude in Büdelsdorf, Schleswig-Holstein, erworben. Das single-tenant Objekt ist noch bis mindestens 2022 an die Innungskrankenkasse Nord vermietet.* Das vollständig unterkellerte, dreigeschossige Gebäude wurde 1997 in massiver Bauweise errichtet. Zu der Gesamtfläche von ca. 4.500 Quadratmetern zählt auch ein ausgebautes Dachgeschoss. Das Bürogebäude besteht aus einem Nord- und einem Ostflügel. Die Mietflächen im Gebäude sind optimal und effizient gestaltet und unterteilen sich in Einzelbüros sowie in Konferenzräume verschiedener Größen. Zusätzlich stehen insgesamt 69 Stellplätze durch eine eigene Tiefgarage sowie Außenstellplätze zur Verfügung. Die Kanzlei CMS Hasche Sigle hat die umfassende rechtliche Beratung bei der Transaktion, darunter die Projektsteuerung und die Legal Due Diligence, übernommen. Die albrings + müller ag war verantwortlich für die technische Projektorganisation und die Erstellung der technischen Due Diligence. "Wir haben in diesem Objekt einen bonitätsstarken, langfristigen Mieter und konnten es günstig erwerben. Nun wollen wir schnell die weiteren Wertpotenziale des Objekts heben.", so Frederik Mehlitz, Geschäftsführer der publity Performance GmbH. *Pressekontakt:* Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.de *Über publity* Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

