Lycamobile UK gab heute den Start seines Treueprogramms Lycarewards bekannt. Dieser innovative neue Service, der in Zusammenarbeit mit Adfone, Inc. angeboten wird, bietet Kunden von Lycamobile UK kostenlose Datenpakete und Geschenkgutscheine im Tausch gegen das Anschauen von Werbung und Sonderangeboten auf ihren Android-Smartphones. Der Service wird kostenlos über die Lycarewards App im Google Play Store angeboten. Die Kunden sammeln "Rewards-Punkte", indem sie auf die Website des Inserenten klicken, um Anzeigen zu mögen oder abzulehnen. Kunden erhalten fünf Punkte für jedes Streichen und Klicken der Anzeigen, die sie sehen, und diese Rewards-Punkte können dann für Lyca-Datenpakete oder einen Amazon-Geschenkgutschein eingelöst werden.



Als zusätzlichen Anreiz erhalten Kunden zum Start des Programms die doppelte Datenmenge, 1.000 Willkommenspunkte bei Registrierung und weitere 1.000 Punkte nach 30 Tagen Nutzung. Aktive Benutzer können 1 GB an kostenlosen Daten pro Monat verdienen, mit dem Potenzial, je nach ihrer Einbindung noch mehr zu verdienen.



Chris Tooley, der CEO von Lycamobile UK, kommentierte: "Dieses spannende Programm ist ein weiterer Beweis für das Engagement von Lycamobile, unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Wir wissen, dass unsere Kunden auf mehr Daten aus sind und mit Lycarewards können sie diese ohne zusätzliche Kosten erhalten."



Das Programm basiert auf der Treueplattform von Adfone, die einen hochwertigen Austausch zwischen Verbrauchern und ihren Mobilfunkanbietern ermöglicht. Brian Boroff, Gründer und CEO von Adfone, fügte hinzu: "Adfone freut sich über die Partnerschaft mit Lycamobile und damit über unseren ersten europäischen Einsatz. Moderne Telekommunikationsanbieter verstehen die Notwendigkeit eines neuen Paradigmas, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Durch den Einsatz unserer Loyalitätsplattform auf eine Weise, die Kunden den größtmöglichen Nutzen bringt, steht Lycamobile an der Spitze der Branche."



Die Lycarewards-App ist kostenlos im Google Play Store erhältlich und kann heruntergeladen werden unter: http://bit.ly/lycarewards







Anhang - Lycarewards Einlöse-Optionen: Lycarewards-Prämien Anzahl der benötigten Rewards-Punkte 200 MB Lycarewards-Startangebot 2.500 400 MB Lycarewards-Startangebot 5.000 600 MB Lycarewards-Startangebot 7.500 1 GB Lycarewards-Startangebot 10.000 2 GB Lycarewards-Startangebot 20.000 GBP5 Amazon-Geschenkgutschein 25.000



