Hyundai und Audi haben ein Abkommen zur Kreuzlizenzierung von Patenten für eine große Zahl von Komponenten und Technologien für Brennstoffzellenfahrzeuge geschlossen. Mit der Kooperation wollen die Partner die Großserien-Reife der Brennstoffzelle schneller und effizienter erreichen. Die Vereinbarung gilt auch für weitere Unternehmen beider Partner, darunter Kia Motors und den gesamten Volkswagen-Konzern, für den Audi bekanntlich die Entwicklung von BZ-Technik verantwortet. In einem ersten Schritt erhält Audi von Hyundai Zugang zu Komponenten aus der Entwicklung von Hyundais Brennstoffzellen-Serienmodellen ix35 Fuel Cell und Nexo. Audi wird auch die Hyundai-Lieferkette für FCEV-Teile in vollem Umfang nutzen können. Die Partner wollen zudem einen Ausbau ihrer Kooperation prüfen, um neue Industriestandards in der Brennstoffzellen-Technologie zu setzen, die Entwicklung von FCEVs zu beschleunigen und Innovationen voranzutreiben.

