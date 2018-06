uhr.de AG: Beschluss zu Einzelheiten der Kapitalerhöhung Bezugszeitraum vsl. 26.06.2018 - 10.07.2018 DGAP-Ad-hoc: uhr.de AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung uhr.de AG: Beschluss zu Einzelheiten der Kapitalerhöhung Bezugszeitraum vsl. 26.06.2018 - 10.07.2018 20.06.2018 / 11:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. UHR.DE AG: Beschluss zu Einzelheiten der Kapitalerhöhung Bezugszeitraum vsl. 26.06.2018 - 10.07.2018 Ad hoc Mitteilung gemäß Artikel 17 MAR der UHR.DE AG Coswiger Str. 12 39261 Zerbst/Anhalt Zerbst, 20 Juni 2018 Die ordentlich Hauptversammlung der UHR.DE AG hat am 22.05.2018 die Erhöhung des Grundkapitals sowie die entsprechende Satzungsänderung, um bis zu EUR 6.750.000,00 beschlossen. Der Vorstand der UHR.DE AG ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats dazu ermächtigt, durch die Ausgabe von 6.750.000,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, das Grundkapital der Gesellschaft von bisher 1.125.000,00 Euro auf bis zu 7.875.000,00 Euro zu erhöhen. Auf Basis der zuvor genannten Ermächtigung, beschloss der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 20.06.2018, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Einlagen um bis zu EUR 6.750.000,00 durch Ausgabe von bis zu 6.750.000,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen. Mit Zustimmung des Aufsichtsrats wurde der Bezugspreis der neuen Aktien auf EUR 1,05 festgelegt. Das Bezugsangebot (Bezugszeitraum voraussichtlich: 26.06.2018 - 10.07.2018) an die bisherigen Aktionäre im Verhältnis 1:6, welches alle Details enthält, wird unverzüglich zur Veröffentlichung im Bundesanzeiger beauftragt. Übrig bleibende Bezugsaktien werden ggf. an mehr beziehende Aktionäre zugeteilt und einzelne Zeichner gegen Sacheinlage zugelassen. UHR.DE AG, Coswiger Str. 12, 39261 Zerbst/Anhalt, Telefon: +49 355/28890431 Internet: www.uhr.de ISIN: DE000A14KN47 WKN: A14KN4 Börsenkürzel: U1D Rückfragen zur Ad hoc beantwortet Herr Mudring unter +49 355 28890431 20.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: uhr.de AG Coswiger Str. 12 39261 Zerbst/Anhalt Deutschland Telefon: +49 355 28890431 E-Mail: info@uhr.de Internet: www.uhr.de ISIN: DE000A14KN47 WKN: A14KN4 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 697061 20.06.2018 CET/CEST

ISIN DE000A14KN47

AXC0112 2018-06-20/11:32