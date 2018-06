Ceconomy-Calls mit 95%-Chance nach dem Kurssturz

Nach der Ankündigung, eine Kapitalerhöhung durchführen zu wollen, stürzte der Kurs der im MDAX-Index gelisteten Ceconomy-Aktie (ISIN: DE0007257503) am 19.6.18 zeitweise um 15 Prozent ab. Ceconomy führt seit der Aufspaltung des Metro-Konzerns die Elektromärkte Media Markt und Saturn. Der Verkauf der verlustreichen Märkte in Russland sollte sich allerdings wieder positiv auf die zukünftige Geschäftsentwicklung auswirken. Deshalb schätzen die Experten der Baader Bank nach dem Preisverfall als eine gute Einstiegsgelegenheit in die Aktie ein und empfehlen sie mit einem Kursziel von 13 Euro zum Kauf.

Kann die Aktie in den nächsten Tagen wieder nahezu ihr Niveau vor dem Absturz erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte interessante Renditechancen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 8 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Ceconomy-Aktie mit Basispreis bei 110 Euro, Bewertungstag 19.9.18, BV 1, ISIN: DE000HX27Y47, wurde beim Aktienkurs von 7,84 Euro mit 0,49 - 0,50 Euro gehandelt.

Kann sich die Ceconomy-Aktie in spätestens einem Monat auf 8,50 Euro erholen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,77 Euro (+54 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 7,23 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die Ceconomy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 7,23 Euro, BV 1, ISIN: DE000CV268L2, wurde beim Aktienkurs von 7,84 Euro mit 0,63 - 0,65 Euro gehandelt.

Kann sich die Ceconomy-Aktie in den nächsten Wochen auf 8,50 Euro erholen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,27 Euro (+95 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 6,5961 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Ceconomy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 6,5961 Euro, BV 1, ISIN: DE000PP6SMD1, wurde beim Aktienkurs von 7,84 Euro mit 1,29 - 1,30 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Ceconomy-Aktie auf 8,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,91 Euro (+47 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Ceconomy-Aktien oder von Hebelprodukten auf Ceconomy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de