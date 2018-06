Die Sixt Leasing SE (ISIN: DE000A0DPRE6), Marktführer im Online-Vertrieb von Neuwagen sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten,

hat gestern in München erfolgreich ihre Hauptversammlung abgehalten, an der mehr als 150 Aktionäre teilnahmen. Insgesamt war rund 72 Prozent des Grundkapitals vertreten. Die Aktionäre nahmen alle Vorschläge von Aufsichtsrat und Vorstand mit großer Mehrheit an. Zu den Tagesordnungspunkten gehörten unter anderem die Verwendung des Bilanzgewinns und die Neuwahlen zum Aufsichtsrat.

Weiterhin attraktive Dividende beschlossen

Die Aktionäre stimmten dem Vorschlag zu, eine im Vergleich zum Vorjahr stabile Dividende in Höhe von 48 Eurocent je Aktie für das Geschäftsjahr 2017 auszuschütten. Dies entspricht einem Gesamtbetrag von 9,9 Mio. Euro. Die Ausschüttungsquote beträgt somit rund 47% des Konzernüberschusses ...

