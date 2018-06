Hannover (ots) -



Künstliche Intelligenz hilft beim Raketenbau, Glas kommt aus dem 3D-Drucker und eine Software diagnostiziert Infektionen. Dies sind drei Beispiele der zehn innovativen Konzepte, mit denen junge Wissenschaftler und Firmengründer beim Wettbewerb "Innovatoren unter 35" überzeugten. Die deutsche Ausgabe der MIT Technology Review zeichnet am 27. Juni im Telefónica BASECAMP in Berlin-Mitte bereits zum fünften Mal die besten Ideen für morgen aus.



Wer von ihnen sich zusätzlich "Innovator of the Year" und "Social Innovator of the Year" nennen darf wird am 27. Juni bei der Preisverleihung im Telefónica BASECAMP, Berlin bekannt gegeben. Der Wettbewerb wird unterstützt von Telefónica. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist jedoch aufgrund begrenzten Platzangebots erforderlich. Beginn ist 17:30 Uhr.



Der Nachwuchspreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen für junge Innovatoren. Vor 18 Jahren wurde er vom US-amerikanischen Magazin MIT Technology Review ins Leben gerufen. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und Daniel Ek von Spotify. Die Gewinner der deutschen Auflage sind automatisch nominiert für die internationale Liste der 35 besten Innovatoren unter 35, die jährlich von der US-amerikanischen MIT Technology Review gekürt werden.



Technology Review, das Innovationsmagazin von Heise Medien, berichtet seit mehr als zehn Jahren über neueste technologische Trends, die das Potenzial haben, unsere Gesellschaft und unser Leben zu verändern. Das Magazin identifiziert Marktchancen und den Nutzen von Innovationen vor allem aus Informations-, Bio- und Nanotechnologie, Energie, Verkehr, Raumfahrt, Medizintechnik und Materialforschung.



