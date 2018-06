Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Santander von 7,00 auf 7,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für spanische Banken zögen dunklere Wolken am Horizont auf, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sie verwies dabei auf schwache Schwellenländer-Währungen sowie auf Wertberichtigungen problembehafteter Aktiva. Zudem würden die erhofften EZB-Leitzinserhöhungen in die Zukunft verschoben. Insgesamt bevorzuge sie international aufgestellte Institute gegenüber regional tätigen Banken, wobei Santander ihr Favorit sei./la/edh Datum der Analyse: 20.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2018-06-20/12:08

ISIN: ES0113900J37