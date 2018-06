Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die Aktien des Autozulieferers Continental auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Eine Abspaltung der Antriebssparte Powertrain, wie sie in den Medien diskutiert werde, wäre ein erster Schritt in Richtung einer Holding, schrieb Analystin Dorothee Cresswell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte eine klare Abspaltung der Sparte jedoch ausscheiden und vielleicht nur ein Minderheitsanteil von Powertrain notiert werden, würde dies nur begrenzt neuen Wert schaffen./mf/la

Datum der Analyse: 20.06.2018

