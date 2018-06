Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Unilever NV von 50 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Kursziel reflektiere unter anderem höhere Minderheitsanteile des Konsumgüterkonzerns, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Papiere hätten zuletzt so deutlich zugelegt, dass das Aufwärtspotenzial nunmehr begrenzt sei./la/edh Datum der Analyse: 20.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0000009355