Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Anlässlich des Quartalsberichts Ende Juli rechnet Analyst James Gordon auch mit Neuigkeiten zur Entwicklung von ?916, einen Wirkansatz der Briten gegen die Blutkrebsart Multiples Myelom. In einer am Mittwoch vorliegenden Studie stockte er das maximale Umsatzpotenzial für den Wirkstoff von 800 Millionen auf 2,5 Milliarden US-Dollar auf. Er hält ?916 für das vielversprechendste Asset in der Forschungspipeline./ag/edh Datum der Analyse: 19.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0009252882