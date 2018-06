BRÜSSEL (Dow Jones)--EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat für Sonntag ein informelles Arbeitstreffen in Brüssel zum Thema Migration und Asyl einberufen. Wie die Kommission mitteilte, soll eine Gruppe von Staats- und Regierungschefs interessierter Mitgliedstaaten an europäischen Lösungen arbeiten. Presseberichten zufolge werden neben Deutschland auch Österreich, Italien, Griechenland und vermutlich Spanien und Bulgarien an dem Sondergipfel teilnehmen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2018 06:16 ET (10:16 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.