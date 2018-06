Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Continental auf "Halten" mit einem Kursziel von 238 Euro belassen. Der Konzernumbau mit einem möglichen Börsengang der Antriebsstrang-Sparte nehme offenbar Konturen an, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Verwies auf ein Medienbericht. Infolge sich verschärfender Handelskonflikte gebe es derzeit aber Unsicherheiten für die Konjunktur./ajx/la Datum der Analyse: 20.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2018-06-20/13:03

ISIN: DE0005439004