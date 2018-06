Noch laufen die Bauarbeiten im nordrhein-westfälischen Monheim am Rhein auf Hochtouren. Doch wenn das neue Logistikzentrum von Schukat voraussichtlich Ende 2018 in Vollbetrieb geht, stehen dem Distributor ungefähr 10.000 m² Lagerfläche zur Verfügung. Diese unterteilt sich in das automatische Kleinteilelager im hinteren Gebäudeteil sowie in drei weitere Räume für die Lagerung von größeren Materialien sowie Gefahrstoffen. Auch rund 2000 m² Bürofläche sind vorhanden.

In der ersten Ausbaustufe umfasst die Lagerkapazität etwa 64.000 Behälterstellplätze. Bereits vorgesehen ist eine Erweiterung der Regalanlage von vier auf bis zu zehn Gassen mit etwa 140.000 Behälterstellplätzen sowie zunächst 2500 und im Endausbau 4000 Palettenstellplätzen. Zudem stehen weitere 108 Pufferplätze für Paletten im Wareneingangsbereich des Bestandsgebäudes sowie 150 Plätze im Warenausgangsbereich im Erweiterungsgebäude zur Verfügung.

Durchgängige Verfügbarkeit gewährleisten

Für die Nutzung des neuen Shuttle-Systems war dem Distributor wichtig, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...