Am Mittwoch führt VW die Erholung des DAX mit knapp zwei Prozent an. Der Autobauer ist schwer angeschlagen und notiert in der Region des März-Tiefs. Bei den Analysten zeigen sich derzeit sehr gemischte Ansichten. Wir würden die Autobauer an schwachen Tagen bestenfalls über Discounter wie die WKN MF5WHD spielen. Wer sich absichern möchte, greift zum Bear MF4PCW. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...