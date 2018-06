Als weltweit erster Standort erhielt Stuttgart für seine Car2go-Flotte die ersten elektrisch betriebenen Smart EQ Fortwo der jüngsten Generation. Die Umstellung der 500 E-Smart starken Flotte in Stuttgart auf das neue Modell soll voraussichtlich bis Herbst abgeschlossen sein. Die neuen Smart-Modelle verfügen zudem über die lang ersehnte Möglichkeit mit bis zu 22 kW laden zu können. Innerhalb von 45 Minuten ist der Akku wieder aufgeladen. Dies soll vor allem die Standzeit an Ladesäulen verkürzen und die Verfügbarkeit der Stromer deutlich erhöhen. Erst im Oktober hatte Car2go allerdings das Geschäftsgebiet im Stuttgarter Raum verkleinert. Häufig wurden die Fahrzeuge in Außenbezirken mit geringer Nachfrage abgestellt und fehlten dann in der Innenstadt. Womit deutlich wird, dass die Wirtschaftlichkeit von Carsharing-Angeboten speziell im Free-Floating weiterhin eine Herausforderung darstellt. Nach monatelangen Gerüchten wurde nicht zuletzt auch deshalb im März bestätigt, dass die Carsharing-Angebote Car2go und DriveNow zusammengelegt werden. Noch ein paar Zahlen zum Carsharing-Angebot von Car2go gefällig? Mit insgesamt 550 Fahrzeugen - davon 500 Smart Fortwo und 50 elektrische B-Klassen - betreibt Car2go in Stuttgart eine der weltweit größten vollelektrischen flexiblen Carsharing-Flotten. Rund 125.000 Car2go-Kunden legten seit dem Beginn im November 2012 über 23 Millionen Kilometer in der Stadt zurück. Neben Stuttgart macht Car2go Elektromobilität mit Madrid und Amsterdam an zwei weiteren Standorten "erfahrbar". Insgesamt sind jedoch erst 1.400 der weltweit 14.000 Fahrzeuge elektrisch unterwegs. Durchschnittlich alle neun Sekunden werde ein Elektrofahrzeug angemietet. Dass auch die insgesamt 390.000 Kunden an den Elektro-Standorten Gefallen an der emissionsfreien Fortbewegung gefunden haben, zeige die gefahrene Distanz von mittlerweile über 66 Millionen rein elektrischen Kilometern. stuttgart.de, daimler.com

