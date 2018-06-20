DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DF DT.FORFAIT AG NA O.N. DFTK DE000A2AA204 20.06.2018 14:15 CET
START RESTART AUCTION: 14:15
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 14:25
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DF DT.FORFAIT AG NA O.N. DFTK DE000A2AA204 20.06.2018 14:15 CET
START RESTART AUCTION: 14:15
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 14:25