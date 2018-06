Würde es gelingen, die 200-Tage-Linie beim Salz- und Düngemittelproduzenten K+S (ISIN: DE000KSAG888) zu verteidigen, könnte der Kelch eines markanteren Abwärtsimpulses noch einmal an der Aktie vorübergehen. Am Dienstag lag die K+S zeitweise schon deutlich unter dieser aktuell bei 22,06 Euro verlaufenden Linie, zum Handelsende rette man sich doch knapp darüber. Heute wird zugegriffen, Abstand zu dieser Linie muss her, idealerweise wird sogar die gebrochene November-Aufwärtstrendlinie sowie die jetzt zum Widerstand mutierte Zone 22,68/23,03 Euro nebst der an ihrem oberen Ende verlaufenden 20-Tage-Linie zurückerobert. Die Frage ist nur, ob es so ideal für die Bullen laufen wird.

Die Bilanz zum ersten Quartal war "okay", aber ...

