Vonovia übernimmt schwedisches Wohnungsunternehmen

Dem Immobilienkonzern Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1) ist die Übernahme des schwedischen Immobilienunternehmens Victoria Park gelungen.

In einer formalen Ankündigung wurde bereits am Montag bekanntgegeben, dass die für das Übernahmeangebot festgelegte Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent überschritten wurde. Demnach wurden Aktien angedient, die mindestens 46 Prozent der Stimmrechte in Victoria Park entsprechen. Hinzu kommen Optionen von rund zwölf Prozent. Vonovia will das schwedische Wohnungsunternehmen für knapp 9,6 Milliarden schwedische Kronen übernehmen. Umgerechnet ergibt sich ein Übernahmepreis von rund EUR 900 Millionen. Mit der Übernahme setzt Deutschlands größter Wohnungskonzern seine Einkaufstour im Ausland fort. Es ist bereits die dritte größere Übernahme innerhalb eines Jahres. Im vergangen Jahr übernahm Vonovia den österreichischen Wettbewerber Conwert für EUR 2,9 Milliarden. Anfang 2018 folgte dann die Übernahme von Buwog für insgesamt EUR 5,2 Milliarden. Mit der nun erfolgreichen Übernahme von Victoria Park schafft Vonovia den Markteintritt in Schweden.

