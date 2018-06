Neu in Kapow 10.3: künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und weitere Verbesserungen

IRVINE, Kalifornien (USA), 20. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kofax (http://www.kofax.de/) (http://www.kofax.com/), ein führender Anbieter von Software zur Automatisierung und digitalen Transformation informationsintensiver Prozesse, hat heute die Einführung von künstlicher Intelligenz (AI), maschinellem Lernen und anderen Fähigkeiten in Kapow (https://www.kofax.com/products/robotic-process-automation/kapow/overview) 10.3, der RPA-Lösung des Unternehmens, bekanntgegeben.



Kapow, der originalbot, automatisiert eine breite Palette von personal- und informationsintensiven Geschäftsprozessen im Rahmen der Digitalen Transformation. Die Software ermöglicht Benutzern, intelligente Roboter zu entwickeln und einzusetzen, die menschliche Handlungen nachahmen, während sie gleichzeitig die kontinuierliche Verbesserung durch AI und maschinelles Lernen vorantreibt. Kapow-Roboter interagieren nahtlos mit Desktop-Software, Kernapplikationen, browserbasierten Systemen und Websites, sammeln Daten, verwandeln sie in verwertbare Informationen, reagieren automatisiert auf Anfragen und kommunizieren mit anderen Anwendungen.

Kapow 10.3 nutzt AI und maschinelles Lernen, um manuelle Aufwände und die Erfassung von Informationen aus Dokumenten durch marktführende Erfassungs- und RPA-Technologien zu automatisieren.

Die Software bietet außerdem Funktionen zur Beschleunigung der Roboterentwicklung und -bereitstellung, einschließlich:

Intelligente Bildschirmautomatisierung zur Unterstützung von Citrix-basierten Anwendungen und anderen Remote-Desktop-Umgebungen: Kapow "lernt" das Anwendungsbild und identifiziert Elemente der Benutzeroberfläche (UI) wie Bezeichnungen und Schaltflächen, was zu einer wesentlich schnelleren Roboterentwicklung führt.

Kapow "lernt" das Anwendungsbild und identifiziert Elemente der Benutzeroberfläche (UI) wie Bezeichnungen und Schaltflächen, was zu einer wesentlich schnelleren Roboterentwicklung führt. Eine erweiterte integrierte Browser-Engine zum Erstellen von Robotern, die auf browserbasierte Systeme und Websites zugreifen: Kapow benötigt keine externen Browser zur Automatisierung von webbasierten Inhalten, was die Entwicklungszeiten erheblich reduziert und die Umsetzung komplexer Anforderungen vereinfacht.

Kapow benötigt keine externen Browser zur Automatisierung von webbasierten Inhalten, was die Entwicklungszeiten erheblich reduziert und die Umsetzung komplexer Anforderungen vereinfacht. Verbesserte Unterstützung für kollaborative Roboter die Anwender bei Ihrer Tätigkeit unterstützen: Roboter können vom Benutzer oder automatisch durch verschiedene Ereignisse angestoßen werden und übernehmen dann Dateneingaben oder den Transport von Informationen zwischen verschiedenen Systemen oder Dokumenten. Diese Roboter sind ideal für die Automatisierung von Service Desk, Helpdesk und anderen Call-Center-Aktivitäten.

Mit Hunderttausenden von Kapow-Softwarerobotern, die bei mehr als 600 Unternehmen, BPO-Anbietern und Shared Service Centern auf der ganzen Welt eingesetzt werden, hat Kofax außergewöhnliche Verbesserungen bei der betrieblichen Effizienz, Reaktionsfähigkeit und Kosteneinsparungen ermöglicht. Die Automatisierungsfähigkeiten von Kapow werden in einer Vielzahl von Anwendungsfällen bei Banken, Versicherungen, Fertigung, Einzelhandel, Logistik, öffentliche Verwaltung und anderen vertikalen Märkten genutzt.

Kofax bietet Kapow sowohl als eigenständiges RPA-Softwareprodukt als auch als Teil einer umfassenden digitalen Transformationsplattform namens Kofax TotalAgility (http://www.kofax.com/digital-transformation-platform) an, die Multikanal-Erfassung, Prozessautomatisierung, Kundenkommunikationsmanagement, elektronische Signaturen und mobile und analytische Funktionen umfasst.

Kundenmeinungen

"AMN Healthcare implementierte die RPA-Lösung von Kapow, um ehrgeizige Kosteneinsparungen und Effizienzziele zu erreichen", sagte Jeff Stratton, PMP, CPA, Senior Project Manager bei AMN Healthcare. "Durch den Einsatz von Kapow konnten unsere Mitarbeiter erheblich mehr Zeit für wertschöpfende Aktivitäten verwenden. Wir haben auch Möglichkeiten aufgedeckt, messbare Kosteneinsparungen zu erzielen, und sind dabei, ausgelagerte Dienstleistungen durch Lösungen von Kapow zu ersetzen."

"Unsere Partnerschaft mit Kofax hat es uns ermöglich, im Bereich Geschäftsprozessautomatisierung ganz vorne mitzuspielen. Jede neue Version der Software bringt ausgereiftere Funktionen, wodurch wir noch mehr Probleme lösen können", sagte Frank DeGeorge, CTO und Partner bei Impact Networking, LLC. "Die Partnerschaft mit Kofax verschafft uns einen Wettbewerbsvorteil. Maschinelles Lernen und die Citrix-freundlichen Funktionen von Kapow 10.3 sind genau das, was unsere Kunden benötigen, um ihre umfassenden digitalen Transformationsziele zu erreichen."

"Durch die Integration von maschinellem Lernen und AI-Technologie haben wir Kapow auf dem Markt weiter differenziert", sagte Reynolds C. Bish, Chief Executive Officer von Kofax. "Und Kapow 10.3 bietet wegweisende Funktionen, die beispiellose Effizienz bei der Entwicklung von komplexeren Robotern bieten. Nimmt man die Breite unseres Portfolios hinzu, ist Kofax der einzige Anbieter, der wirklich eine vollständige, einheitliche digitale Transformationsplattform bereitstellen kann."

Unterstützende Ressourcen

Ihr Leitfaden für die Wahl der richtigen Robotic Process Automation Lösung (https://www.kofax.de/go/wp-the-ultimate-guide-to-choosing-the-right-robotic-process-automation-solution-de) (eBook)

Kofax Kapow Technical Product Overview (Technische Produktübersicht zu Kofax Kapow (https://www.kofax.com/learn/white-papers/wp_kapow-technical-overview_en) (Whitepaper)

Robotic Process Automation in the Real World: How 3 Companies are Innovating with RPA (https://www.kofax.com/learn/webinars/robotic-process-automation-in-the-real-world) (Roboterprozessautomatisierung in der realen Welt: Wie drei Unternehmen mit dem RPA Innovationen betreiben (https://www.kofax.com/learn/webinars/robotic-process-automation-in-the-real-world)) (Webinar)

Über Kofax

Kofax ist ein führender Anbieter von Software und Lösungen für die Automatisierung und digitale Transformation personal- und informationsintensiver Prozesse in Front- und Backoffice. Diese können die Kundenbindung erheblich verbessern sowie die Betriebskosten deutlich senken. Compliance-Risiken werden reduziert und die Wettbewerbsfähigkeit, das Wachstum und die Rentabilität werden gesteigert. Das gesamte Lösungsporfolio kann sowohl in der Cloud als auch vor Ort bereitgestellt werden und umfasst Robotic Process Automation, Business Process Management, Multichannel-Erfassung und weitere wichtige Funktionen. Unsere Lösungen haben sich bereits bei mehr als 20.000 Kunden rasch bezahlt gemacht, darunter Finanzdienstleister, Versicherungen, Behörden, Gesundheitseinrichtungen, Supply-Chain-Unternehmen, BPO-Anbieter u. a. m. Kofax-Software und -Lösungen erhalten Sie in über 60 Ländern in Nord- und Südamerika, in Europa, Naher Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum durch unsere Direktvertriebs- und Serviceorganisation sowie über mehr als 650 indirekte Channel-Partner. Weitere Informationen finden Sie unter kofax.de.

© 2018 Kofax, Inc. Kofax und Kofax TotalAgility sind eingetragene Marken und Kofax Kapow ist eine Marke von Kofax Limited.

