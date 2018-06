Wien (www.fondscheck.de) - AXA Investment Managers (AXA IM), die Vermögensverwaltungsgesellschaft des französischen Versicherungsriesen AXA, will ihre Organisationsstruktur und das Betriebsmodell verschlanken, so die Experten von "FONDS professionell".Im Rahmen dieses Umbaus sollten auch rund 200 Arbeitsplätze wegfallen: Rund 160 Stellen in Frankreich und 40 in Großbritannien seien betroffen - eingeschlossen dreier Vorstandspositionen. Mit den dadurch eingesparten Kosten solle wiederum ein 100-Millionen-Euro-Investitionsprogramm finanziert werden, wie die Gesellschaft mitteile. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...