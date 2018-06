Sehr weit ausgeholt beherrscht bereits seit Anfang 2016 ein intakter Aufwärtstrend das Kursgeschehen in der Aktie von Deutz und drückte dabei das Wertpapier von 2,61 Euro auf ein Verlaufshoch von 8,76 Euro aufwärts. Zu Beginn dieses Jahres hat sich anschließend eine volatile Handelsphase in seitlicher Form etabliert und grenzt den Wert dabei zwischen 7,03 und 8,76 Euro effektiv ein. Zuletzt hat das Papier an die untere Handelsspanne zurückgesetzt und über die letzten Wochen einen Boden angefangen aufzubauen. Am Dienstag lege das Papier schließlich einen dynamischen Kurssprung an seine Triggermarke bei grob 7,30 Euro hin.

Hürde bei 7,30 Euro beobachten!

All diese Faktoren sprechen für eine mögliche Ausbruchsbewegung zur Oberseite, an derer zunehmend über ein kurzfristiges Long-Engagement partizipiert werden kann. Es sind hierbei dynamische Zugewinne zu erwarten, die auch noch recht eng abgesichert ...

