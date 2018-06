OHB SE: OHB-Tochterunternehmen für Studien im Copernicus-Programm ausgewählt DGAP-News: OHB SE / Schlagwort(e): Vertrag OHB SE: OHB-Tochterunternehmen für Studien im Copernicus-Programm ausgewählt 20.06.2018 / 14:23 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. OHB Schweden und OHB Italia, Tochterunternehmen des Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB SE, haben von der Europäischen Weltraumorganisation ESA den Zuschlag für zwei Studien der möglichen Erweiterungsmissionen von "Copernicus" erhalten. Damit beläuft sich das gesamte Auftragsvolumen für den OHB Konzern aus dem Copernicus-Programm mit drei weiteren Studien für die OHB System AG auf rund EUR 24 Mio. OHB Schweden wurde für die Studie zur Mission "PIST" (Polar Ice and Snow Topography) mit einem Auftragsvolumen von EUR 5 Mio. als Hauptauftragnehmer ausgewählt. Das Ziel der Studie ist es, durch Höhenmessungen des Meeresspiegels mittels Messungen der polaren Eiskappe, der Meereisvariation und der Schneehöhen, die Folgen des Klimawandels berechnen zu können. Zudem wurde das OHB-Tochterunternehmen OHB Italia als Unterauftragnehmer einer Studie zur Mission "CIMR" (Copernicus Imaging Microwave Radiometer) von der ESA ausgewählt. Der Auftrag beläuft sich auf Euro 2 Mio.. OHB Italia wird aufgrund ihrer Erfahrung als Hauptauftragnehmer des Metop-SG Microwave Imagers für die Nutzlast des Passive Microwave Imagers verantwortlich sein. So kann unter anderem die Konzentration des Eis auf dem Meer beobachtet werden. Die Mission soll die Kontinuität der Meereseis-Konzentrationsüberwachung verbessern und eventuell durch zusätzliche Messungen der Meeresoberflächentemperatur in den Polarregionen weitere Erkenntnisse bringen. Drei weitere Studien zu den möglichen Erweiterungsmissionen von "Copernicus" wurden von der ESA an die OHB System AG als Hauptauftragnehmer vergeben. Diese europaweit ausgeschrieben Studien haben einen Wert von Euro 17 Mio. Insgesamt beläuft sich das in Aussicht gestellte Volumen der Europäischen Kommission für die Copernicus-Mission auf EUR 5,9 Mrd. Kontakt: Investor Relations Martina Lilienthal Tel.: +49 421 - 2020-720 Fax: +49 421 - 2020-613 E-Mail: martina.lilienthal@ohb.de Corporate Communications Günther Hörbst Tel.: +49 421 - 2020-9438 E-Mail: guenther.hoerbst@ohb.de 20.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: OHB SE Karl-Ferdinand-Braun-Str. 8 28359 Bremen Deutschland Telefon: +49 (0)421 2020 8 Fax: +49 (0)421 2020 613 E-Mail: ir@ohb.de Internet: www.ohb.de ISIN: DE0005936124 WKN: 593612 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 697251 20.06.2018

ISIN DE0005936124

AXC0179 2018-06-20/14:24