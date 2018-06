Bern (ots) - Die interkommunale Gesellschaft UTO aus Uvrier/Sion

wird Aktionärin der Swisspower AG. Nach Limeco aus Dietikon stösst

damit ein zweites Unternehmen aus der Entsorgungsbranche zu

Swisspower und verdeutlicht die Nutzungs- und energetischen

Verwertungsmöglichkeiten von Abfällen in Städten und Gemeinden sowie

Industrie- und Gewerbebetrieben.



Die interkommunale Gesellschaft UTO mit Sitz in der Walliser

Gemeinde Uvrier/Sion ist die zweite interkommunale Gesellschaft aus

der Entsorgungs- und Abfallverwertungsbranche, welche sich für eine

Mitwirkung in der strategischen Allianz der Stadtwerke unter dem Dach

der Swisspower AG entscheidet. Für Ronny Kaufmann, CEO der Swisspower

AG, ist die strategische Ausrichtung der Abfallverwertungsunternehmen

in Richtung einer verstärkten energetischen Nutzung der Abfälle eine

erfreuliche Entwicklung. «Wenn sich die Abfallverwertungsunternehmen

und die Energieversorgungsunternehmen der Städte in einer Allianz

ergänzen, entstehen für das Gemeinwesen die grössten Synergien für

eine nachhaltige Energiezukunft.»



Im Herzen des Kantons Wallis in der Gemeinde Uvrier/Sion betreibt

UTO eine Kehrichtverwertungsanlage. Die Nutzung der Abfälle für die

Fernwärme ist dabei ein vorrangiges Ziel. UTO verfügt heute über eine

moderne Infrastruktur, die es ermöglicht, für die 32 umliegenden

Gemeinden und Unternehmen eine massgeschneiderte Dienstleistung

anzubieten. «Wir sind uns der zukünftigen Herausforderungen bewusst.

Darum haben wir seit 2007 konkrete Massnahmen eingeleitet, um unsere

Energieeffizienz und unsere Umweltschutzleistung zu verbessern. Mit

dem Beitritt bei Swisspower wollen wir die Synergieeffekte zwischen

den städtischen und kommunalen Energieversorgungsunternehmen nutzen

und aktiv an der Umsetzung des 'Swisspower Masterplan Energiezukunft'

mitwirken», erklärt Bertrand Yerly, Direktor der UTO.



Swisspower-Stadtwerke auf Kurs bei der Umsetzung der Energiewende

Swisspower ist die strategische Allianz von 22 Schweizer Stadtwerken

und regionalen Unternehmen der Versorgungswirtschaft. Zusammen

versorgen sie 1,24 Millionen Energiekundinnen und -kunden. Mit dem

Masterplan Energiezukunft verpflichten sich die Allianz-Partner zur

Gestaltung eines zukunftsfähigen Energiesystems mit gesteigerter

Energieeffizienz und mehr erneuerbaren Energien.



Alle zwei Jahre analysiert Swisspower den Fortschritt bei der

Umsetzung der im Masterplan definierten Ziele. Der soeben publizierte

Masterplan Report 2018 zeigt: Die Swisspower-Stadtwerke sind auf

Kurs. 300 Massnahmen in den Bereichen erneuerbare Energien,

Energieeffizienz sowie Energienetze und Speicher haben sie seit 2010

realisiert. Damit konnten sie ihren CO2-Ausstoss um rund 830'000

Tonnen pro Jahr reduzieren und den Anteil der erneuerbaren Energien

am Endenergieverbrauch in den Swisspower-Städten auf 27 Prozent

steigern.



Detaillierte Informationen zum Masterplan Report 2018 und konkrete

Projekte der Swisspower-Stadtwerke sind unter

www.swisspower.ch/report ersichtlich.



