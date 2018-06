Nasdaq-100 - Schwache Eröffnung wird erneut gekauft

Henry Philippson,

Die Nasdaq-100-Bullen lassen einfach nicht locker: Zum insgesamt dritten (!) Mal in Folge kauften die amerikanischen Marktteilnehmer die schwache Eröffnung mit Abwärtskurslücke wieder hoch und beendeten den Handelstag in der Nähe des Tageshochs. Gut eine Stunde vor der offiziellen Handelseröffnung in New York wird der Index aktuell wieder im Bereich 7.250 Punkte getaxt.



Ausgehend vom wichtigen Chartbereich um 7.250 Punkte (dieses Level spielte in den vergangenen Tagen bereits mehrfach eine wichtige Rolle) dürfte sich kurzfristig das weitere "Schicksal" des Hightech-Index entscheiden. Ausgehend von dieser Zone ist sowohl ein direkter Durchmarsch auf ein neues Allzeithoch im Bereich 7.300 Punkte, als auch der Start einer größeren Verkaufswelle denkbar.

Diese Richtungsentscheidung könnte sich bereits in den ersten beiden Handelsstunden am Mittwoch ergeben, ein präferiertes Szenario gibt es aktuell nicht für den Index, dafür sind die kurzfristigen Chartstrukturen zu unklar.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 30.05.2018 - 19.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2013 - 19.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

