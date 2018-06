Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Shell verkauft seine Anteile an zwei Ölfeldern in Norwegen für 556 Millionen US-Dollar an die norwegische Ölfirma Okea. Wie Royal Dutch Shell plc mitteilte, verkauft sie über ihre Tochtergesellschaft AS Norske Shell einen Anteil von 44,56 Prozent an dem Ölfeld Draugen und eine Beteiligung von 12 Prozent an dem Feld Gjoa. Die Transaktion sollen im vierten Quartal rückwirkend zum 1. Januar 2018 abgeschlossen werden.

Der Verkauf sei Bestandteil des Desinvestitionsprogramms im Volumen von 30 Milliarden Dollar. Shell ist aber weiterhin in Norwegen vertreten.

