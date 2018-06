Ganze 68 neue vollelektrische Doppeldecker-Busse werden ab dem Sommer 2019 in London unterwegs sein. Das kündigte Bürgermeister Sadiq Khan jetzt an. Der Auftrag für die 68 neuen E-Doppeldecker geht an das Herstellerbündnis ADL, BYD und Optare. Die Fahrzeuge werden in der Flotte von Transport for London unterwegs sein. Bis nächstes Jahr will das Unternehmen damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...