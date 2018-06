Was für ein Tag für die deutschen Biotechwerte: Morphosys, Medigene und Evotec gehören zu den fünf größten Gewinnern des Tages im deutschen Technologiewerte-Index TecDAX. Am stärksten präsentiert sich mit einem Plus von 3,5 Prozent die Aktie von Morphoys auf Platz 3. Damit gelang dem Wert nicht nur der Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch, sondern auch der langersehnte Ausbruch über die psychologisch wichtige Marke von 100 Euro. DER AKTIONÄR hatte zuletzt schon mehrfach darauf hingewiesen, dass dieses Ereignis kurz bevorstehen dürfte. Vor Kurzem erst hat auch die Investmentbank Oddo BHF ihr Kursziel für Morphosys von 93 auf 106 Euro angehoben und ihre Kaufempfehlung bestätigt. Aus einem Patentstreit mit den Unternehmen Genmab und Janssen dürften Kompensationszahlungen für Morphosys resultieren, so Analyst Igor Kim in einer am Montag präsentierten Studie. Der starke Kursanstieg spiegle unterdessen Fortschritte in der Wirtstoffentwicklung des Biotech-Unternehmens wider, das Aufwärtspotenzial sei aber noch nicht ausgereizt. Auch DER AKTIONÄR bleibt weiterhin optimistisch für die Aktie von Morphosys. Im laufenden Jahr dürften noch einige interessante Daten zur Veröffentlichung anstehen. Ganz aktuell wurde die Aktie von Morphosys auch in den Loncar Cancer Immunotherapy Index aufgenommen, einem Index in dem Top-Werte aus dem Bereich des Megatrends Krebsimmuntherapie enthalten sind.

