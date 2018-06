FRANKFURT (Dow Jones)--Die Volkswagen AG hat zwei Hybridanleihen mit unbegrenzter Laufzeit im Volumen von 2,75 Milliarden Euro begeben. Die Emission war mehrfach überzeichnet, am Ende standen Order über 8 Milliarden Euro in den Büchern, wie die Leadmanager der Emission, Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch und Unicredit, mitteilten. Die Erlöse sollen für die Ablösung einer bestehenden Anleihe sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die erste Tranche über 1,25 Milliarden Euro, die erstmals im Juni 2024 und danach alle sechs Jahre kündbar ist, wurde mit einem Kupon von 3,375 Prozent versehen. Die zweite Tranche über 1,5 Milliarden, die erstmals im Juni 2028 und danach alle zehn Jahre kündbar ist, wurde mit 4,625 Prozent verzinst.

June 20, 2018 09:36 ET (13:36 GMT)

