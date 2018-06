Weltmeisterliche Stimmung: CECONOMY verkauft Russland-Geschäft

Bei der CECONOMY-Aktie (WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503) kommt weltmeisterliche Stimmung auf, nachdem das Russlandgeschäft verkauft werden konnte. Ob der Jubel aber nachhaltig ist, darf nach dem Absturz zu Beginn der Woche bezweifelt werden.

CECONOMY gab am Mittwoch bekannt, dass ihre Mehrheitsbeteiligung Media-Saturn-Holding GmbH mit einer Gesellschaft der russischen Safmar-Gruppe einen Vertrag über den Erwerb eines Anteils in Höhe von 15 Prozent an der börsennotierten PJSC M.video abgeschlossen hat. M.video ist der führende russische Händler für Consumer Electronics. M.video soll in der Folge der European Retail Alliance beitreten und neben MediaMarktSaturn und Fnac Darty das dritte Mitglied der Allianz werden.

Mit dem Schritt wird Media-Saturn-Holding zugleich das gesamte, defizitäre russische MediaMarkt Geschäft los. Insgesamt zahlt Media-Saturn-Holding einen Kaufpreis in Höhe von heute umgerechnet ca. 258 Mio. Euro. Abhängig von der zukünftigen Entwicklung bestimmter Finanzkennzahlen von M.video kann sich dieser Kaufpreis um bis zu heute umgerechnet ca. 86 Mio. Euro reduzieren. Die Transaktion wird die operativen Verluste des russischen Geschäfts von Media-Saturn-Holding vollständig eliminieren und steht somit im Einklang mit der strategischen Agenda der CECONOMY. Gleichzeitig wird sie Media-Saturn-Holding erlauben, an der zukünftigen Wertentwicklung von M.video teilzuhaben.

