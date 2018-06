Nun ist es amtlich: Als erstes führendes Industrieland der Welt hat Kanada den Anbau und Verkauf von Cannabis legalisiert. Schon im Wahlkampf hatte Kanadas liberaler Premierminister Trudeau die Legalisierung von Cannabis versprochen. Jetzt ist die letzte parlamentarische Hürde genommen. Das kanadische Parlament hat am Dienstagabend in letzter Lesung der Legalisierung von Cannabis zugestimmt. In der endgültigen Abstimmung stimmten 52 Senatoren für den Gesetzentwurf, bei 29 Gegenstimmen, wie der Sender CTV berichtete. Damit dürfen Volljährige künftig straffrei kleinere Mengen von Cannabis für den Privatgebrauch besitzen und diese auch konsumieren.

