Zürich (ots) - Die Zürcher Derivatefirma führte im Frühjahr 2017

eine interne Untersuchung zu den Spesenbezügen ihres damaligen

Präsidenten, Pierin Vincenz, durch, schreibt die «Handelszeitung».

Der ehemalige Raiffeisen-Chef war bis im letzten Jahr Präsident der

Leonteq. «Ein Teil von Vincenz' Bezügen verstiess dabei gegen

geltende Leonteq-Spesenrichtlinien», so eine involvierte Person, die

von «erheblichen Beträgen» spricht. Laut einer anderen Quelle habe es

sich um eine «hohe fünfstellige Summe» gehandelt. Präsident Vincenz

soll sie für Übernachtungen der Luxusklasse und Unterhaltungsangebote

im In- und Ausland eingesetzt haben, und zwar im Zeitraum ab 2015.

Dazu äussern will sich Pierin Vincenz nicht. Sein Vertreter verweist

auf Leonteq. Deren Sprecher Dominik Renggli erklärt, man kommentiere

keine Spekulationen, und betont, die internen Weisungen und

Richtlinien würden für «alle Verwaltungsratsmitglieder von Leonteq»

gelten. Im Leonteq-Geschäftsbericht 2017 wird allerdings extra

daraufhin gewiesen, dass in der Vergütungssumme für den VR sogenannte

«out-of-pocket expenses» beziehungsweise Rückerstattung für Reise-

und Hotelspesen nicht enthalten seien. Pierin Vincenz verdiente in

seiner Zeit im Leonteq-Verwaltungsrat kumuliert rund 1 Million

Franken.



