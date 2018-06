Netflix (WKN: 552484 / NASDAQ: NFLX) sorgt für strahlende Gesichter unter den Zuschauern - und den Aktionären. Satte +166% Kursgewinn stehen seit einem Jahr zu Buche.

Am Dienstag übersprang der Video on Demand Gigant die 400-US-Dollar-Marke, ein weiterer Meilenstein in der Konzerngeschichte. Der Hüpfer katapultierte den Börsenwert Netflix" auf 174 Mrd. US$.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Das Erfolgsgeheimnis: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Denn Netflix verdient sein Geld damit, von dem andere noch nicht mal wissen, dass es Derartiges überhaupt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...