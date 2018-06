Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie des französischen Versicherers Axa von 28,50 auf 27,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die recht teure Übernahme des Schaden- und Unfallversicherers XL Group habe wesentlich zu der schwachen Kursentwicklung seit Jahresbeginn beigetragen, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Transaktion sei aber strategisch sinnvoll und die damit verbundenen Umsetzungsrisiken seien in der vergleichsweise niedrigen Bewertung mehr als reflektiert./la/edh Datum der Analyse: 20.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-06-20/17:09

ISIN: FR0000120628