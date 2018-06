Im Rahmen des am 1. Juli offiziell startenden EU-Projekts HySeas III wird die in Port Glasgow ansässige schottische Werft Ferguson Shipbuilders die erste mit erneuerbarer Energie betriebene Wasserstoff-Fähre der Welt bauen. Diese soll ab 2020 oder 2021 rund um die schottische Insel Orkney betrieben werden. Am Projekt sind neben der Werft u.a. Ballard Power Systems, ...

