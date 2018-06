Zürich (ots) - Das Debakel um die gescheiterte Handelsplattform

Siroop hinterlässt auch in der Kasse der Swisscom ein tiefes Loch.

«Im Rahmen des Joint Ventures wurden die Kosten hälftig geteilt»,

sagt Swisscom-Sprecher Armin Schädeli zur «Handelszeitung». Was das

genau bedeutet, will er nicht kommentieren. Recherchen der Zeitung

zeigten, dass die Anfang Monat aufgelöste Siroop AG einen

Bilanzverlust von 140 Millionen Franken hinterlassen hat. Die Zahlen

gehen aus Unterlagen hervor, die beim Handelsregister hinterlegt

wurden. Coop bestätigt, dass diese das operative Geschäft von Siroop

dokumentieren. Demnach schrieb das Coop-Swisscom-Joint-Venture

alleine 2017 einen Verlust von 55 Millionen Franken.



In welchem Ausmass dieser Verlust das Ergebnis der Swisscom

belastete, will Swisscom-Sprecher Schädeli nicht sagen. Gemäss

Swisscom-Geschäftsbericht wurden die Siroop-Verluste zur Hälfte vom

Telekom-Unternehmen konsolidiert. Demnach wäre das Gruppenergebnis

2017 mit 27,5 Millionen Franken belastet worden. Insgesamt beträgt

der Anteil von Swisscom am ausgewiesenen Siroop-Verlust 70 Millionen

Franken. Der Schwyzer Ständerat Alex Kuprecht (SVP) verlangt nun eine

Aufklärung durch den Bundesrat. Bereits vergangene Woche hat er in

Bern eine Interpellation eingereicht, über die er mehr zu den

Verlusten von Swisscom erfahren möchte. Auch die Tatsache, dass

Swisscom-Präsident Hansueli Loosli gleichzeitig die Siroop-Partnerin

Coop präsidiere, spreche für eine saubere Aufarbeitung, so Kuprecht.

Es stelle sich die Frage, inwiefern es die Aufgabe eines

Staatskonzerns sei, sich an solchen Kooperationen zu beteiligen, sagt

er.



