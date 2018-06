Zürich (ots) - Mit einem Umsatz von 202 Milliarden Franken liegt

Glencore auf Rang 1 im diesjährigen Ranking der Schweizer

Umsatz-Riesen. Der Zuger Rohstoffkonzern verwies damit Vitol,

Trafigura, Cargill International und Mercuria auf die folgenden

Plätze.



Erst auf Rang 6 folgt ein Industriekonzern auf der «Top 100»-Liste

der «Handelszeitung»: Es ist Nestlé, das letztes Jahr knapp 90

Milliarden umsetzte, also weniger als die Hälfte der Erlöse von

Glencore. Vor zehn Jahren, im Ranking des Jahres 2008, war Nestlé

gemessen an den Erträgen noch zweitgrösster Konzern gewesen. Die «Top

100»-Liste der «Handelszeitung» wurde gemeinsam mit dem

Wirtschaftsinformationsdienst Bisnode D&B Schweiz erarbeitet.

Insgesamt verrät sie eine immer klarere Spaltung der Schweizer

Grosswirtschaft: Da gibt es einerseits eine stetig mächtigere Gruppe

von Unternehmen, die im globalen Handel oder in der globalen Logistik

tätig sind. Sie sind eher jung, eher frisch zugezogen - und diese

Gruppe wächst Jahr für Jahr. Mit ihr avanciert die Schweiz definitiv

zur Rohwaren-Drehscheibe der Welt. In diesem Jahr schaffen es mit

Gunvor, BHP Billiton Marketing und der MSC Mediterranean Shipping

Company noch mehr Trading-Riesen unter die grössten 15 Konzerne der

Schweiz.



Auf der anderen Seite stehen die helvetischen Traditionsfirmen mit

jahrzehnte- oder gar jahrhundertealten Wurzeln, deren Position unter

den Grössten recht stabil ist: Roche (Rang 8), Novartis (Rang 9), ABB

(Rang 10), ferner Coop (Rang 12) und die Migros (Rang 13). Trotz

tendenziell tieferen Umsätzen ziehen diese Konzerne ihre Bedeutung

aus einem Personalbestand, welcher den der globalen Handels- und

Logistikplayer überragt.



2017 war für die Grosskonzerne ein Wachstumsjahr. Im Schnitt stieg

der Umsatz der 173 erfassten Schweizer Milliardenkonzerne um 5,1

Prozent - also deutlicher als 2016 (+3,6 Prozent), als 2015 (-3,9

Prozent) und als 2014 (+2,6 Prozent). Insgesamt konnten rund acht von

zehn Konzernen ihren Absatz steigern, viele davon zweistellig. Und 16

Unternehmen schafften es, ihre Position unter den Milliardenkonzernen

um mehr als zehn Plätze zu verbessern - darunter OC Oerlikon (22

Prozent mehr Umsatz), Dormakaba (19 Prozent mehr Umsatz), ferner SR

Technics (39 Prozent mehr Umsatz), Arbonia (25 Prozent mehr Umsatz),

Ems-Chemie sowie Microsoft Schweiz.



Auswahl: Die 25 grössten Unternehmen der Schweiz - nach Umsatz

2017



1. Glencore: 202 Milliarden Franken



2. Vitol: 178 Milliarden Franken



3. Trafigura: 136 Milliarden Franken



4. Cargill: 108 Milliarden Franken



5. Mercuria Energy Trading: 102 Milliarden Franken



6. Nestlé: 89 Milliarden Franken



7. Gunvor: 62 Milliarden Franken



8. Roche: 53 Milliarden Franken



9. Novartis: 48 Milliarden Franken



10. ABB: 34 Milliarden Franken



11. BHP Billiton Marketing: 32 Milliarden Franken



12. Coop-Gruppe: 29 Milliarden Franken



13: Migros: 28 Milliarden Franken



14. LafargeHolcim: 26 Milliarden Franken



15. MSC Mediterranean Shipping Company: 26 Milliarden Franken



16. Adecco Group: 23 Milliarden Franken



17. Kühne+Nagel: 22 Milliarden Franken



18. Ineos: 16 Milliarden Franken



19. Tetra Pak: 13 Milliarden Franken



20. Syngenta: 12,6 Milliarden Franken



21. Intersport: 12,5 Milliarden Franken



22. Richemont: 12 Milliarden Franken



23. Swisscom: 11,6 Milliarden Franken



24. DKSH Holding: 11 Milliarden Franken



25 Liebherr International: 10,9 Milliarden Franken



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90